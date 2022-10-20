Украинский политик призвался в нехватке оружия в арсенале ВСУ: «Вышли из строя»

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НАТОвская техника быстро ломается, а чинить ее долго и дорого, в частности, американские гаубицы. Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский сделал шокирующее признание.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nir Alon; 5-tv.ru

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Израиль наотрез отказался поставлять оружие Киеву, несмотря на многочисленные требования Зеленского и его окружения. Министр обороны страны Бени Ганц четко дал понять, что при нем никаких систем ПВО и других вооружений Украина не получит.

Оказывается, ВСУ ощущают острую нехватку, потому что НАТОвская техника быстро ломается, а чинить ее долго и дорого, в частности, американские гаубицы. Об этом в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский. Он думал, что ему звонит бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Половина 777 вышли из строя, из них 25% вышли из строя по техническим причинам, 25% это человеческий фактор. Немецкий панцири, польские крабы действительно не совсем то оружие», — заявил Председатель Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский.

Кстати, тот же Пашинский умудрился полить грязью даже хваленые турецкие «Байрактары». В том же разговоре он заявил, что эти беспилотники сбивают в промышленных масштабах, а все разговоры об их мощи это реклама и коррупция.

Сегодня Киеву стало неловко, когда в интернете начали распространять якобы ответ основателя турецкой компании Халюка Байрактара. В ответ на грубость он посоветовал Пашинскому воевать, чем есть. Но тут нужно понимать, что такое сообщение может быть фейком.

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