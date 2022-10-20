Военкор «Известий» рассказал о новой тактике артиллерии ВСУ и показал ответ ВС РФ

Орудия крупного калибра сейчас активно применяют все стороны конфликта в ДНР — в направлении Народной милиции, как правило, летят 152-миллиметровые снаряды. Те, кто на передовой давно, говорят, что их звук не спутаешь ни с чем.

Отвечают в сторону ВСУ пакетами из «Градов» — это одно из самых эффективных орудий на такой дистанции. Военкор «Известий» Александр Сафиуллин расскажет подробнее из окопов Донбасса.

«По позиции передвигаться скоплением точно нельзя — лучше по двое, по трое. Летают беспилотники, можно попасть под обстрел», — наставляет журналистов военнослужащий.

К боевым машинам «Град» по полю идем с командиром батареи с позывным «Захар». Рассказывает про изменения в тактике контрбатарейной борьбы ВСУ — отвечать противник стал реже.

«Последние прилеты по нам были, скорее всего, 152-м калибром. Был большой сноп искр, звук такой — не спутаешь», — рассказал военный.

Тем временем подразделение уже готовится к работе. Машины выставляются в поле — вдали от ближайших населенных пунктов. Как мы видим, у машины заряжен полный пакет. Значит, работа будет очень интенсивной. Направлено в сторону Авдеевки, Опытного. Так уже несколько дней продолжается поражение позиций противника. Машина не одна.

Пока экипаж разворачивает башню орудия, командир получает данные цели. Координаты получены, цель — укрепрайон противника. Сейчас наводят орудие. После начнется огонь. Работать будет только одна машина.

«Внимание, Доцент. До цели — 650. Десять — огонь! Десять, огонь!» — звучит команда.

После выстрела за дело берется разведка — наблюдает за попаданием. Укрепление поражено, но поступили новые указания. Военные сверяют координаты, новая цель появилась внезапно.

Бьют несколько раз — двойками. После первых залпов очередная проверка цифр и слежка за передвижением противника, который в спешке начал менять укрытие. Раздается еще залп.

На сегодня все цели поражены. Батарея маскирует машины и уходит в укрытие — ждать новых команд.