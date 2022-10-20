Кошкин дом: в Донецке помогают раненым животным, спасенным с линии фронта

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В Донецке работает приют для животных, оставшихся без хозяев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Некоторые из пушистых потеряли своих хозяев во время боевых действий.

Реабилитация сейчас требуется не только людям, но и животным, спасенным с линии фронта. Для этого в Донецке есть специальный приют. Его хозяйка, начала спасать кошек больше 20 лет назад, но с началом боевых действий, ее мини-приют сильно разросся.

Благодаря общественным сборам появилось здание, в котором одновременно может находиться до 130 питомцев. Среди них сейчас в основном больные, раненые и те, кто потерял хозяев во время боевых действий.

«Раненые, больные… Несколько из них были подобраны в таком состоянии, что мы даже думали, что не донесем их до машины. Много контуженных животных, тех, кому ампутировали лапы и хвост из-за осколков», — рассказала руководитель приюта «Кошкин дом Донецк» Евгения Михайлова.

Выхаживать питомцев хозяйке помогают родственники. Сейчас в приюте имеется все необходимое для оказания современной ветеринарной помощи животным.

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