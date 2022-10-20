Авиабилеты за рубеж подешевели в десятки раз

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Причину резкого снижения цен на международные рейсы назвали в авиакомпаниях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru

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Улететь из России теперь можно дешевле. Так, в первые дни мобилизации срочный вылет, например в Стамбул или Дубай, мог обойтись в 600-700 тысяч рублей!

Даже в Ереван цена за перелет на пике спроса достигала 200 тысяч. Сейчас — в среднем 11-14 тысяч.

Кроме того, к прежним значениям вернулись и цены на билеты в приграничные Мурманск, Омск, Орск и Челябинск, через которые россияне уезжали в Норвегию, Казахстан и Монголию.

Сегодня по этим направлениям билеты стоят от трех до пяти тысяч рублей, хотя всего несколько недель назад их покупали за 25, а то и 50 тысяч.

Столь резкое снижение цен авиакомпании связывают с тем, что на популярных направлениях в настоящее время спрос на перелеты упал в полтора-два раза.

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Авиабилеты за рубеж подешевели в десятки раз

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