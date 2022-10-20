Телескоп «Джеймс Уэбб» снял самое красивое скопление звезд «Столпы Творения»

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Это первое столь четкое изображение туманности. Оно находится на расстоянии в семь тысяч световых лет от Земли.

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал одно из самых красивых скоплений звезд в нашей Вселенной — так называемые «Столпы Творения» в туманности Орел. Это первое столь четкое изображение туманности.

Свое название «Столпы Творения» получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс создания новых звезд. Да и по внешней форме тоже. Правда, по одной из версий их уже давно не существует.

На нашей планете это увидят только через тысячу лет. Причина в том, что за один земной год луч света преодолевает почти десять триллионов километров — это и называют световым годом. А «Столпы Творения» находятся на расстоянии в семь тысяч световых лет.

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