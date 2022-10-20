Беременная Ольга Орлова вместе с мужем покинула Россию

Певица и телеведущая Ольга Орлова улетела из РФ. Сейчас 44-летняя звезда беременна, но несмотря на интересное положение продолжает жить полной жизнью и не боится путешествовать. В личном блоге вокалистка выложила фото с округленным животом и под публикацией отметила, что отдыхает в Италии.

В том числе 55-летний супруг артистки Валерий улетел в Милан вместе с возлюбленной, теперь пара наслаждается совместным отпуском. А вот участвует ли в заграничной вылазке взрослый сын исполнительницы Артем — неизвестно.

Новость о беременности Орловой появилась еще в начале осени. Ранее вокалистка не оставляла попыток снова завести потомство, однако выносить ребенка не получалось. Только с нынешним мужем звезда смогла сохранить плод.

Беременность артистки проходит легко, но в первые месяцы она страдала от токсикоза. Сейчас самочувствие Ольги стабильное, телеведущая находится в середине срока. Пол будущего малыша уже известен, но звезда пока не планирует раскрывать секрет публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орлову раскритиковали за желание отдать младенца няне.