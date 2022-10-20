Возрастным — везде у нас работа: в РФ стало больше вакансий для кандидатов с опытом

Эфирная новость 31

В РФ стали охотнее нанимать кандидатов в возрасте и женщин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Считается, что такие работники могут обеспечить стабильность бизнесу.

Много свободных вакансий — для женщин и возрастных кандидатов — теперь в России. «Известия» узнали, как изменился рынок труда на фоне СВО и частичной мобилизации.

Как отмечает издание, работодатели стали чаще приглашать на собеседование немолодых претендентов. Считается, что такие работники могут обеспечить стабильность бизнесу.

По этой же причине женщин теперь охотно берут на позиции, которые раньше считались мужскими. Особенно — в регионах. Например, водителями общественного транспорта или сотрудниками сферы безопасности.

Становится все более популярным и тренд на удаленку. Жители страны хотят перейти на такой режим работы, чтобы проводить больше времени с семьей и экономить деньги на проезде и обедах.

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
61.59
-0.11 60.11
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 октября

Последние новости

13:45
Валерий Баринов о смертельном ДТП с Анной Большовой: «Никто не застрахован»
13:44
Анна Большова вышла в свет через четыре дня после смертельного ДТП
13:33
Кардабузова: певица повторила образ Кардашьян на фестивале «Жара» в Москве
13:21
Возрастным — везде у нас работа: в РФ стало больше вакансий для кандидатов с опытом
13:09
«Посвятила этому жизнь»: Соседов объяснил, почему Тарасова «убивается» на работе
12:57
Уполномоченный по правам человека в ЛНР посетила освобожденных из плена

Сейчас читают

Первая жена сбежала с сыном в Италию, а вторая родила семерых: как живет актер Горобченко
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности
Охотники или земледельцы? Самая лучшая диета по группе крови

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика