Моргенштерн* хочет вернуть жену: «Я без нее гнию»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 120

Моргенштерн* хочет наладить отношения с Диларой, чтобы прожить с ней всю жизнь

Моргенштерн* хочет вернуть жену: «Я без нее гнию»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Исполнитель признался, что пара поторопилась принять важное решение в жизни, что привело к ошибкам.

Исполнитель Моргенштерн* хочет вернуть супругу Дилару Зинатуллину. Об этом звезда сцены заявил в шоу «Вписка». По подозрению поклонников, дружеское общение восстановит семью, хотя девушка пока отнекивается от этой идеи.

«Она — моя любовь жизни. Мне повезло, что я ее тоже. Иначе я бы себя убил на ее месте. Сейчас лучше общаемся, нашли общий язык. Готов ли я прожить с ней всю жизнь? Готов! Все познается в сравнении. Я без нее гнию. Мне кажется, что я рок-звезда, а потом лежу один в темноте и думаю: «А что-то не весело нифига», — признался Алишер.

По словам музыканта, их союз распался из-за неготовности обоих сделать серьезный шаг. А поженились они нечаянно, поскольку «назад уже дороги не было». Все кончилось бытом, который быстро наскучил супругам, а певец и вовсе пристрастился к алкоголю. Алишер считает, что он и Дилара просто не нашли баланс между семьей и творчеством.

«Буду стараться все налаживать», — резюмировал шоумен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую правду раскрыл Моргенштерн.

* — признан иноагентом в РФ.

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