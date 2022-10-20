Цугундер: Германия готовится к острой нехватке газа грядущей зимой

Чтобы помочь людям оплатить счета, в правительстве хотят ввести потолок цен на электроэнергию.

Уже в конце февраля Германия может столкнуться с острой нехваткой газа. О том, что все может пойти по худшему сценарию, предупредили в немецком министерстве экономики и энергетики, пишет газета Welt.

Власти заявляют, что газа может не хватить из-за падения импорта и в случае, если зима окажется слишком холодной. Чтобы помочь людям оплатить счета, в правительстве хотят ввести потолок цен на электроэнергию.

Уже сейчас сотням немцев приходится экономить буквально на всем, включая еду. В городе Фрайбурге в школьных столовых и в детских садах отказались от мяса и составили для детей более дешевое вегетарианское меню.

Родители возмущены, но переплачивать за обеды никто не хочет. С подорожанием продуктов как минимум вдвое сейчас сталкиваются во всех странах Евросоюза.