Варшавер рассказал, что погибшая в ДТП с Большовой сама бросилась под ее машину

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассчитывает на правильное решение по делу о смертельном ДТП с участием актрисы московского театра Анны Большовой.

«Сейчас идет расследование этого происшествия. Аня рассказал мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину», — сказал Варшавер в комментарии 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции коллеги Большовой Валерия Баринова на ДТП с участием актрисы.

Известно, что на момент ДТП, которое произошло в Калужской области, Анна Большова находилась в трезвом состоянии. Она сразу позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Артистка объяснила, что наехала на пешехода из-за низкой освещенности. Несмотря на оперативность действий, пострадавшая умерла до приезда врачей.