Валерий Баринов о смертельном ДТП с Анной Большовой: «Никто не застрахован»

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 27

Валерий Баринов рассказал, что переживает за Анну Большову после смертельного ДТП в Калужской области

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Артист отметил, что от трагических случайностей никто не застрахован.

Новость о смертельном ДТП с участием актрисы Анны Большовой, которая сбила на дороге женщину, шокировала ее коллег по цеху. Артист Валерий Баринов очень хорошо знаком с Большовой. Они вместе работали на съемочной площадке сериала «Свадебные хлопоты» и дружат на протяжении многих лет. Валерий Александрович поделился своими искренними переживаниями за коллегу в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Боже мой, какая беда у Анны. Она — замечательная актриса и замечательный человек. Но несчастье может быть с кем угодно. Я представляю, в каком она сейчас состоянии. Это очень совестливый и честный человек. Замечательная актриса», — горюет он.

Известно, что на момент ДТП, которое произошло в Калужской области, Анна Большова находилась в трезвом состоянии. Она сразу позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Артистка объяснила, что наехала на пешехода из-за низкой освещенности. Несмотря на оперативность действий, пострадавшая умерла до приезда врачей.

Валерий Баринов считает, что от такого несчастья, к сожалению, никто не застрахован.

«Знаете, что произошло — это трагическая случайность, от которой никто не застрахован. Я не буду ее после этого меньше любить, восхищаться ее талантом. Я с ней не только в кино работал. Она — удивительный человек. Поэтому мои помыслы все с ней», — сказал Баринов.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области.

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