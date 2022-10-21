Отцовская боль: бывший муж Пелагеи хочет через суд уменьшить сумму алиментов

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 3 816

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин через суд добивается уменьшения суммы алиментов на дочь

Отцовская боль: бывший муж Пелагеи хочет через суд уменьшить сумму алиментов

Фото: Natalia Chernokhatova, URA.Ru / ТАСС

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Иван Телегин хочет сократить размер алиментов с ¼ до 1/6 части от своей ежемесячной зарплаты.

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин, видимо, так и не смог простить бывшей супруге поражения на поле брака. Амбициозный спортсмен, который остался без общей нажитой недвижимости, теперь не хочет платить алименты своему несовершеннолетнему ребенку. В 2017 году у Пелагеи и Телегина родилась дочь Таисия.

Свое требование на уменьшение алиментов он передал в Никулинский суд Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с ¼ части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», — сообщил пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

Почему спортсмен не хочет финансово поддерживать своего ребенка в прежнем объеме, пока не известно. Но отдавать 25% для своей родной дочери, судя по всему, не готов.

Совместная жизнь певицы Пелагии и Ивана Телегина была скоротечной. Пара прожила вместе три года. Звездный брак завершился громким скандальным разводом в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница «Дома-2» Ефременкова заявила, что возлюбленный не будет приезжать в роддом.

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