Вячеслава Зайцева заметили на Форуме Российской идентичности

Казалось, что кутюрье не понимает, что происходит вокруг.

Модельер Вячеслав Зайцев, которому уже 84 года, посетил Форум Российской идентичности. Мероприятие проходит в Москве.

Несмотря на то, что кутюрье не может передвигаться самостоятельно, он был одет с иголочки: Зайцев появился в черном пиджаке с желтыми цветами, черной шляпе и черных солнцезащитных очках. Поклонники подарили ему цветы и выразили слова благодарности.

Кажется, что Вячеслав Михайлович не понимает, что происходит вокруг. Однако его близкие считают, что такие вылазки в свет хорошо влияют на него.

Модельер долгое время не появлялся на публичных мероприятиях. Сейчас он страдает от тяжелой формы болезни Паркинсона. Из-за нее он частично парализован, плохо говорит и не передвигается без посторонней помощи.

До этого он на инвалидной коляске посетил Московскую неделю моды в конце июня 2022 года.

Форум Российской идентичности проходит в Москве 20 октября 2022 года. В мероприятии примут участие молодежные лидеры, эксперты в сфере науки, образования, культуры и медиа.

Как ранее писал 5-tv.ru, шоумен Рустам Солнцев раскритиковал сына Вячеслава Зайцева за безразличие к больному отцу.