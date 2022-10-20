Но есть способы безболезненно адаптироваться к холодному времени года. Уйдут сонливость, депрессия, усталость.

С наступлением осени процесс пробуждения занимает дольше времени и этому есть научное объяснение. Его озвучила сомнолог Елена Царева.

Эксперт пояснила, что вставать с постели человеку становится сложно из-за поздних рассветов. Дело в мелатонине — темным осенним утром организм не может с ним быстро справиться.

«Летом рассвет наступает раньше, поэтому подавление мелатонина в организме человека тоже происходит быстрее. Это влияет на ускоренное подавление этого гормона, вследствие чего просыпаться утром становится легче», — сказала она «Вечерней Москве».

Чтобы пробуждения были менее мучительными, эксперт рекомендует зажигать по утрам свет — организм быстрее адаптируется.

Еще одна причина, по которой хочется спать — дефицит витамина D. Из-за этого не только трудно просыпаться, но и вообще радоваться жизни. А все потому, что за выработку данного витамина отвечает свет, но осенью и зимой его катастрофически мало. Отсюда депрессия, недосып, некачественный сон.

«Можно отметить дефицит витаминов группы B, C и других микроэлементов. Их недостаток в организме влияет на качество сна, что напрямую связано с утренним пробуждением. Некачественный сон не дает организму возможности восстановиться», — добавила собеседница издания.

Также она отметила, что осень — само по себе время обострения психических заболеваний, так организм реагирует на смену времени года. У человека начинается апатия со всеми вытекающими последствиями: хочется спать и только спать, ну и заедать неприятное состояние углеводами.

Но есть способы быстро и безболезненно адаптироваться к осени и зиме. Сомнолог рекомендует поменять дома традиционный желтый свет на белый, а также строго соблюдать режим — это наладит биоритмы в организме и вставать будете раньше, чем прозвонит будильник. Ко всему этом утром не помешает чашечка бодрящего кофе, пятнадцатиминутная зарядка и умывание холодной водой.

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