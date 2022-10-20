«Ольга уже была мертва»: эксклюзивные детали аварии с участием Анны Большовой

Односельчане обвинили в смерти молодой женщины, мамы двоих детей, не знаменитую актрису, а сожителя покойной.

Заслуженная артистка РФ Анна Большова не сбила на смерть молодую жительницу деревни Грачевка (Калужская область), она наехала на своем автомобиле на уже мертвое тело. Такое заявление в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сделал местный житель Александр Митюлов, знавший погибшую 31-летнюю Ольгу Борисенко.

«У нее двое детей, она жила не расписана была, ну, сожитель. По рассказам, он ее избил, разбил голову. До этого позвонил сестре и сказал: „Она мне надоела, я ее везу в Грачевку по месту прописки“. Ну и потом вечером поздно ехала женщина на машине и нечаянно, не увидела, наехала то ли на руку, но уже она была мертва. И она вызвала скорую помощь», — рассказал мужчина.

По словам Митюлова, практически все односельчане Борисенко обвиняют в трагедии ее сожителя. Версию, что Анна Большова из-за невнимательности погубила женщину — не рассматривают. Кроме того, в Грачевке все знали о непростых отношениях погибшей с избранником, а также об их пристрастии к алкоголю.

«Смерть произошла по другой причине, вскрытие показало, что там были ребра поломаны, внутренние органы. Сожитель ее забил… Мы ж в деревне живем, все друг друга знают. На остановке, в магазинах все говорят… По всей вероятности оно так и соответствует правде, потому что отношения у нее были с сожителем…» — делился Митюлов.

Как отметил односельчанин, у Борисенко был один общий ребенок с ее предполагаемым убийцей, старшего она родила в первом браке. Соседи считают, что сожитель сначала нанес Ольге смертельные травмы, а потом вытолкнул тело на обочину дороги. Возможно, он не знал, что женщина к тому моменту скончалась, так как спустя некоторое время принялся ее искать. Правоохранители на этот счет официальных заявлений не делали.

Первые результаты расследования правоохранителей говорят, что Борисенко была пьяна в день ДТП с участием звезды. В ее крови обнаружили четыре промилле алкоголя — это не меньше литра водки. В одной бутылке насчитывается приблизительно два или два с небольшим промилле.

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