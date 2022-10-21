Берлускони попал в скандал из-за подаренного ящика водки из Москвы
ЕС начала разбирательство в отношении политика Берлускони из-за ящика водки из РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress; 5-tv.ru
Еврокомиссия сочла это нарушением санкций, поскольку экспорт алкоголя из РФ под запретом.
Сильвио Берлускони попал в большой скандал. Против самой зубастой акулы итальянской политики начала разбирательство целая Еврокомиссия.
Все из-за аудиозаписи с голосом бывшего премьера, где он нелестно отзывается о Зеленском и хвалится своими дружескими отношениями с Путиным. Но причиной стали даже не эти откровения.
По собственному признанию Берлускони, в качестве подарка он отправил в Москву ящик дорогого вина, а в ответ получил такой же ящик, но уже водки. И именно это европейские депутаты посчитали нарушением санкций, потому что экспорт водки из России запрещен.
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