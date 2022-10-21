Открывайте шампанское! Китайский совет дня на пятницу, 21 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 27

Сегодня ваши усилия наконец-то принесут заметные результаты. Время собирать урожай!

Открывайте шампанское! Китайский совет дня на пятницу, 21 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 октября?

Пятница — день большого урожая. Ваши трудны не пропадают даром. Открывайте руки и получайте заслуженные вами награды. И материальные, и духовные, и эмоциональные — каждому достанется по заслугам их.

Совет дня: запланируйте на пятницу разговор с влиятельными людьми — они просто не смогут вам в этот день отказать. Просьбы о повышении по службе или увеличении зарплаты тоже лучше озвучить в эту пятницу.

Предостережение дня: пятница не лучший день для посещения докторов и банковских учреждений. Новый курс лечения или новый кредит в этот день лучше не начинать и не брать.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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Открывайте шампанское! Китайский совет дня на пятницу, 21 октября

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