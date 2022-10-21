«Поднялся ко мне в спальню»: Донцова намекнула на воссоединение с Купиным

Звезды реалити-шоу расстались, но еще не развелись. Теперь еще и живут по соседству на Бали!

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Купина и ее супруг Алексей Купин недалеки от примирения, уверены поклонники. Пара распалась в августе, официально развод не оформила, да и расставания как такового, судя по всему, не произошло. Звезды живут по соседству и регулярно встречаются.

Купин и Донцова после сообщения о разрыве не устраивали разборок и не конфликтовали. Спокойно рассказали об окончании трехлетней романтической истории, поблагодарили друг друга и даже попросили у фанатов прощения — мол, не оправдали надежд. Вскоре после этого Купин улетел на Бали.

Недолго Донцова тосковала в Москве в одиночестве. Через два месяца она собрала чемоданы и тоже отправилась за границу — прямиком за мужем. Бывший взял на себя заботы об устройстве девушки на новом месте, нашел для нее шикарную виллу недалеко от собственной. Когда дела были завершены, молодой человек стал часто гостить у экс-супруги.

«Как-то странно после этого общаемся. Ну типа как друзья. Но сегодня я спала, Леша дверь сам открыл, поднялся ко мне в спальню, разбудил меня», — заявила Донцова в своем микроблоге.

Возможно, подхватили волну подписчики, разводиться знаменитостям и не придется. Очевидно, считают они, между супругами не остыли чувства. Кроме того, за спиной у них долгая история любви. Знакомство состоялось на шоу шесть лет назад. Еще в 2017 году Купин позвал Донцову замуж, но в первый раз свадьба не состоялась. Парень хотел семью и детей, а девушка — успеха на телевидении. Но через два года он таки повел избранницу под венец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бедах другой звезды «Дома-2» Саши Черно-Оганесян, которая расписалась в полной материнской беспомощности. Поклонники осудили ее за то что запустила сына — в два года мальчик все еще ходит в подгузниках, с соской во рту и не говорит.

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