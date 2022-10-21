Шестилетний ребенок забрался на подоконник на шестом этаже в Вологде

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Спасатели вскрыли квартиру, все вместе дождались маму и провели с ней профилактическую беседу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Настоящую трагедию удалось предотвратить в Вологде. Там мальчик остался один дома, открыл окно и забрался на подоконник — дело происходит на высоте шестого этажа.

Полицию и МЧС вызвали соседи. Оказалось, родители ушли по делам, шестилетнему сыну выдали книжку и решили, что досуг ребенка обеспечен.

Спасатели вскрыли квартиру, все вместе дождались маму и провели с ней профилактическую беседу. Рассказав, что примерно за полгода в России выпали из окна более 600 детей, многие из них погибли.

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