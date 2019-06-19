Галина Стаханова чуть не умерла, потеряв ребенка от Ролана Быкова

Актриса Галина Степанова, известная по характерным ролям в фильмах «Девчата», «Похороны Сталина», «Старые клячи», «Ночной дозор», «Елки» и многим другим, спустя много лет решила поведать публике о своем романе с известным советским актером и режиссером Роланом Быковым.

«Он очень красиво за мной ухаживал. Писал стихи, красиво разговаривал. Мы целый год прожили с ним в коммунальной квартире. Его мама часто приходила ко мне и просила вытащить его из всяких дурных компаний, в которые он периодически попадал», — цитирует 78-летнюю актрису сайт Teleprogramma.pro.

По словам Галины Константиновны, Быков был чрезвычайно любвеобилен. В конце концов она забеременела, но когда ей делали уколы, случайно занесли инфекцию. Начался сепсис, в результате она потеряла ребенка. После выкидыша врачам пришлось буквально вытаскивать актрису с того света. Надежды не было почти никакой — медики так и сказали родственникам.

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Но все обошлось. В больнице Степанова провела полгода, за это время похудела на 35 килограммов. Ролан Быков навестил ее в клинике всего раз, еще один раз пришла его мама. Но артистка не в обиде на невнимание возлюбленного. Говорит, он был очень востребован в профессии и не мог приходить к ней чаще.

«К счастью, меня спасли, а это самое главное. С Роланом Быковым мы остались друзьями на всю жизнь», — сказала Галина Стаханова.

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