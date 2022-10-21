«Куча бреда»: Назван размер пособия Лиз Трасс после ухода с поста премьера

Жителей Соединенного Королевства возмутил размер пенсии провалившегося премьер-министра на фоне экономического кризиса.

Уход Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании поднял бурю обсуждений, но еще больше негодования у Британцев вызвала круглая сумма пособия, которая ей положена пожизненно после занимаемого поста. Пользователи Twitter устроили настоящий бунт в социальной сети.

Лиз Трасс поставила рекорд — она продержалась в роле главы правительства всего 45 дней. Но успела устроить настоящую экономическую катастрофу в стране. Граждане Великобритании отмечают, что у премьер-министра, кажется, был экономически продуманный план.

«Таким образом, за 45-дневный провал Лиз Трасс фактически получает пенсию в размере 115 000 фунтов стерлингов до конца своей жизни. Какая куча бреда», — пишут пользователи.

Британцы крайне огорчены тем фактом, что каждый седьмой житель Соединенного Королевства должен отказывать себе в пище или обогреве, чтобы оплатить счета. В то время как Трасс может претендовать на безбедное существование с финансированием около восьми миллионов рублей в год за счет налогоплательщиков.

«Ей всего 47 лет, пусть это осознается, когда вы видите пенсионерку, которая не может позволить себе жить на одну из самых низких пенсий в западном мире», — отмечают граждане Великобритании.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава британского правительства Лиз Трасс ушла с поста раньше, чем завял кочан салата-латука. Неделю назад британские букмекеры начали принимать ставки, кто продержится дольше, и «зеленый соперник» победил.

Также 5-tv.ru рассказывал, кто может занять пост премьер-министра Великобритании. В списке претендентов кот и Борис Джонсон.