Почти перестала видеть: Немоляева рассказала, как переживала смерть мужа

Актер Александр Лазарев умер в мае 2011 года. Ему было 73 года.

Актеры Светлана Немоляева и Александр Лазарев удивляли окружающих своей любовью и преданностью. Они были по-настоящему идеальной парой.

Супруг умер в 2011 году после продолжительной болезни. Немоляева делала все, чтобы помочь мужу, но ни лучшие врачи, ни миллионы потраченных на лечение рублей не сохранили ему жизнь. По словам актрисы, Лазарев чувствовал, что скоро его не станет. Он неоднократно говорил, что цифра 73 может стать роковой для него. Также за год до кончины он предложил жене повенчаться.

«Да, повенчались незадолго до смерти Саши. Мы об этом много говорили, шутили, мол, надо повенчаться, а то помрем и на том свете не увидимся», — рассказала артистка во время беседы с телеведущим Андреем Малаховым.

Мероприятие решили провести в Абрамцево, где у супругов находилась дача. Однако Александр после этого прожил лишь год.

Немоляева призналась, что смерть мужа стала для нее серьезным ударом. У нее появились проблемы со здоровьем. Например, она чуть не ослепла. Тогда ее сын Александр Лазарев-младший заставил сделать операцию. Кроме того, брат актрисы заявил, что после смерти супруга Светлана сильно изменилась.

Как ранее писал 5-tv.ru, Немоляева объяснила, о чем не подумали артисты, которые покинули родину после начала специальной военной операции на Украине.