Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Светлана Немоляева указала на главный просчет сбежавших из России артистов

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 1 540

Знаменитая актриса не понимает, как можно жить без «своих зрителей».

Светлана Немоляева указала на главный просчет сбежавших из России артистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Актриса Светлана Немоляева объяснила, о чем не подумали артисты, которые покинули родину после начала специальной военной операции на Украине.

«Русские люди, конечно, есть везде. Когда мы приезжали на гастроли, у нас набирался зрительный зал. Но это не более одного-двух спектаклей в городе. Здесь, в Москве, я играла один из спектаклей в течение 24 лет, представляете? Конечно, не сравнить», — сказала звезда.

Артистка не понимает, как можно быть без «своих зрителей», которые ходят на спектакли и на фильмы со своими любимыми актерами. Немоляева подчеркнула, что без этого актер не может жить, да и человек «не может существовать», пишут «Народные Новости».

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Ряд знаменитостей не поддержали это и решили покинуть страну. Среди уехавших оказались, в частности, юморист Максим Галкин и его жена Алла Пугачева (которая говорит, что уехала на лечение), певица Светлана Лобода, актер Анатолий Белый, актриса Чулпан Хаматова и другие.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущий Юрий Николаев раскритиковал юмориста Максима Галкина за его выступления против России.

Тема:
Специальная военная операция России
1 авг
Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»
1 авг
Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харькове
1 авг
МО РФ: боевики ВСУ покидают боевые позиции и массово дезертируют
1 авг
Ветеран разведки назвал сроки уничтожения американских РСЗО HIMARS на Украине
1 авг
«Кошмарим хорошо»: как слесарь и сварщик из ДНР на танке выбивают ВСУ из Марьинки
1 авг
«Страна гордится вами»: Долина выступила перед ранеными участниками СВО
31 июл
Войска ДНР закрепились на окраине поселка Пески
31 июл
Российские войска ликвидировали две гаубицы «Мста-Б» и порядка 50 боевиков ДНР
31 июл
ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгруппировки «Кракен» в Харькове
31 июл
В Херсоне выступили за расширение географии спецоперации
+24° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
62.05
0.74 63.25
0.68
Точный гороскоп на август — 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Одно случайное слово полностью уничтожило авторитет Байдена
20:29
Пугачева запечатлела в небе над Юрмалой странное видение: «Это знак»
20:24
Бродячий пес спас велосипедиста от нападения озверевшей стаи в Кабардино-Балкарии
20:09
«Ищут пожарные, ищет милиция»: Гаспарян высмеял кабмин ФРГ за «потерю» турбины
20:05
Нэнси Пелоси встретится с властями Тайваня 3 августа
19:59
Посла РФ вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях

Сейчас читают

Он мечтал увидеть столицу: 7-летний мальчик внезапно умер во время прогулки по Москве
Наглые до ужаса: политолог пословицей описал претензии Киева на возврат имущества СССР
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
Врачи уже дали прогноз: стали известны подробности состояния Анатолия Чубайса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год