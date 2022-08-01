Светлана Немоляева указала на главный просчет сбежавших из России артистов
Знаменитая актриса не понимает, как можно жить без «своих зрителей».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Актриса Светлана Немоляева объяснила, о чем не подумали артисты, которые покинули родину после начала специальной военной операции на Украине.
«Русские люди, конечно, есть везде. Когда мы приезжали на гастроли, у нас набирался зрительный зал. Но это не более одного-двух спектаклей в городе. Здесь, в Москве, я играла один из спектаклей в течение 24 лет, представляете? Конечно, не сравнить», — сказала звезда.
Артистка не понимает, как можно быть без «своих зрителей», которые ходят на спектакли и на фильмы со своими любимыми актерами. Немоляева подчеркнула, что без этого актер не может жить, да и человек «не может существовать», пишут «Народные Новости».
Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Ряд знаменитостей не поддержали это и решили покинуть страну. Среди уехавших оказались, в частности, юморист Максим Галкин и его жена Алла Пугачева (которая говорит, что уехала на лечение), певица Светлана Лобода, актер Анатолий Белый, актриса Чулпан Хаматова и другие.
Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущий Юрий Николаев раскритиковал юмориста Максима Галкина за его выступления против России.
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