Сможет ли бывший Пелагеи оспорить сумму алиментов

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 848

Адвокат Чернышева не исключила вероятности выиграть иск Телегиным против Пелагеи

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Хоккеист Иван Телегин готов делиться с дочерью лишь шестой частью своих доходов.

Иван Телегин, бывший супруг Пелагеи, сможет оспорить сумму алиментов в суде, но при определенных условиях. Их в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучила адвокат Екатерина Чернышева.

По ее словам, закон будет на стороне хоккеиста, если он докажет, что его материальное положение изменилось. Но есть еще юридические нюансы.

«Так, в соответствии с пунктом первым статьи 119 Семейного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов и ранее установленном размере алиментных обязательств, любая сторона может обратиться в суд с заявлением об изменении размера выплат алиментных обязательств», — пояснила эксперт.

Она добавила, что к обстоятельствам, заслуживающим внимания, также относятся получение инвалидности и потеря трудоспособности. Кроме того, оспорить решение можно, если ребенок устроился на работу или занялся предпринимательской деятельностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Телегин обратился в Никулинский суд с иском об уменьшении алиментов. Хоккеист просит уменьшить сумму до 1/6 от своего ежемесячного дохода — сейчас артист выплачивает для своей дочки Таисии четвертую часть заработка.

 

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