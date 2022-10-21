Звезда «Битвы Экстрасенсов» выжил в страшном ДТП: «Дерево спасло мне жизнь!»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49

Участник «Битвы Экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа попал в аварию

Звезда «Битвы Экстрасенсов» выжил в страшном ДТП: «Дерево спасло мне жизнь!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Медиум рассказал подписчикам, что многое осознал после аварии. Как все произошло?

Медиум Мехди Ибрагими Вафа попал в серьезную аварию. Передняя часть его иномарки превратилась в груду металла. Непонятно, какие силы уберегли звезду шоу «Битва экстрасенсов», но он остался жив и вышел на связь со своими поклонниками.

Мехди Ибрагими Вафа ехал за рулем своего Mercedes за город. На данный момент нет ясности, что послужило причиной аварии, но по кадрам, которые Мехди разместил в своей социальной сети видно, что автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Мехди Эбрагими Вафа чудом выжил в ДТПМехди Эбрагими Вафа чудом выжил в ДТП. Фото: Instagram* / mehdiebrahimivafa

Медиум не рассказал подписчикам, в каком он находится состоянии, но поделился мудрыми мыслями о хрупкости жизни. Он попросил подписчиков быть внимательными к своему здоровью и понять, в чем заключается их миссия на этой планете.

«Эта авария в моей жизни дала понять, что я на своем месте, что я должен продолжать именно этот путь. Оказалось, что моя любовь к деревьям взаимна, дерево спасло мне жизнь! На этих фотографиях видно, как дерево своими руками обнимает меня», — добавил участник телешоу.

«Вас, Мехди, Господь будет беречь всю жизнь», «Не могу успокоиться, хорошо, что вы живы», — пишут в комментариях поклонники.

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Звезда «Битвы Экстрасенсов» выжил в страшном ДТП: «Дерево спасло мне жизнь!»

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