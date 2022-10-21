«Дьявол»: названа неожиданная причина гибели солистов «Ласкового мая»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 86

Огромная популярность и всеобщая любовь не даются просто так, за все в мире приходится платить.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Умер Юра Шатунов

Экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис объяснил, в чем заключается проклятие группы «Ласковый май». Ранее поклонники нашли закономерность, что с начала 1992 года солисты состава неожиданно умирали при загадочных обстоятельствах. Неужели легендарных музыкантов настиг некий злой рок? По мнению Харриса, странные смерти действительно были неспроста.

«Слава, популярность и известность через творчество никогда не даются просто так. За славу и популярность через творчество отвечает аркан Дьявола номер 15. Запомните эту цифру. Некоторые целенаправленно ищут встречи с ним, чтобы продать свою душу в обмен на желаемую известность, а к некоторым он приходит просто так и дает свою неконтролируемую силу, у которой есть последствия», — сообщил мастер.

Харрис отметил, что судя по всему, с тем же столкнулись солисты группы «Ласковый май». По известным источникам, группу создали 6 декабря 1986 года. Если расшифровать нумерологический код этой даты, то в одном из полей получается три шестерки. Это первая зацепка, указывающая на причастность Дьявола к музыкальному составу, считает ясновидящий.

«Далее опустимся на более простую ступень — шесть. Декабрь, 1986. Две шестерки. Спустя небольшое время к ним притянется Юрий Шатунов, который тоже родился шестого числа. Вот он, главная звезда этой группы и, наконец-таки, три шестерки. Именно с этого момента сила этой группы начнет работать по полной программе», — сказал Харрис.

Мастер напомнил, что многие музыкальные критики не видели в песнях группы особого таланта, однако треки таинственно цепляли любого, кто их слышит. Из-за этого музыканты добились огромных высот в карьере. По словам экстрасенса, треки обрели известность не только благодаря душевности, но и дьявольской привлекательности.

«Кто запустил эту машину, жертвой которой стало 14 человек? Один из главных людей, который создал ласковый май — Андрей Разин. Обратимся снова к цифрам и простому анализу. Он родился 15 числа, 15 число — пятнадцатый аркан Дьявола. Не знаю, связывался ли Андрей напрямую с лукавым или попросту получил в свои руки эту неконтролируемую силу, тем не менее, именно его руки создали, так называемое, „Проклятие Ласкового Мая“», — обнаружил эксперт.

При этом злой рок, преследовавший группу, и близко не стоит с обрядами и порчами, по словам Харриса. Здесь замешана сила самого главного в мире темного магии — Дьявола. Именно его сущность влияла на успехи группы через продюсера Андрея Разина.

Однако за любую роскошь от злой сущности нужно заплатить свою цену. Именно поэтому после спада популярности, все люди связанные с «Ласковым маем» начали стремительно покидать этот мир. Кто-то из-за алкоголя, кто-то в связи с наркотической зависимостью или загадочной трагедией. Подобные смерти славятся своей темной природой, и, вероятно, стали платой за стремительный успех.

«Это число равняется 14. Хочу вас обрадовать, 14 — это символ конца. Символ великой умеренности, после которой все плохое перестает существовать. Особую роль здесь сыграл мальчик Юра, именно он родился под покровительством стихии смерти. Это можно проверить: сложите все цифры даты рождения певца, затем нужно вычесть из них 22 и мы получим цифру 13. Знак покровителя певца — это смерть», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в чем заключается «феномен Юры Шатунова».

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