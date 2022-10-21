Минюст РФ признал иноагентом продюсера Александра Роднянского
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Также в реестр были включены еще семеро общественных деятелей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Министерство юстиции России внесло в реестр физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского. О решении стало известно 21 октября.
Режиссер и продюсер родом из Киева. Роднянский является четырехкратным номинантом на премию «Оскар».
Компанию в списке физлиц-иноагентов ему составил писатель Михаил Зыгарь, журналисты Александр Плющев, Татьяна Фенгельгауэр, активист из Башкирии Руслан Габбасов, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и другие.
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