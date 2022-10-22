Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 27

Украинки смогут защищать страну в случае, если им будет позволять возраст и здоровье.

Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому гражданки Незалежной смогут добровольно вставать на воинский учет. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Сам закон был принят еще 7 октября. Женщины, профессии которых связаны с военно-учетной специальностью. На воинский учет они смогут встать только в том случае, если им будет позволять здоровье и их возраст.

До этого стало известно, что гражданки Украины, которые по образованию химики, биологи, представители сферы телекоммуникации обязаны встать на учет с 1 октября. Военнообязанные женщины в Незалежной не могут покидать страну, поскольку введено военное положение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в США Зеленского призвали прекратить диктовать требования по поставкам оружия.

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