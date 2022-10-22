Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет
Украинки смогут защищать страну в случае, если им будет позволять возраст и здоровье.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому гражданки Незалежной смогут добровольно вставать на воинский учет. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.
Сам закон был принят еще 7 октября. Женщины, профессии которых связаны с военно-учетной специальностью. На воинский учет они смогут встать только в том случае, если им будет позволять здоровье и их возраст.
До этого стало известно, что гражданки Украины, которые по образованию химики, биологи, представители сферы телекоммуникации обязаны встать на учет с 1 октября. Военнообязанные женщины в Незалежной не могут покидать страну, поскольку введено военное положение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в США Зеленского призвали прекратить диктовать требования по поставкам оружия.
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