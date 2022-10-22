🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 октября, убывающая Луна в знаке Телец обещает благоприятный день. Самое время для проведения финансовых сделок, ведь это приведет к увеличению прибыли. Хорошо пойдут дела, связанные с недвижимостью и вопросами имущества.

Хотя в это время ожидается некое усиление умственных способностей, с другой стороны есть вероятность инерционности и лени. Желание комфорта и ощущение уюта может усилиться, а также захочется дать себе время для заслуженного отдыха в приятной компании.

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♈ Овен

Помните, что уходящие из вашей жизни люди учат вас быть сильнее, а любое общение дает жизненный опыт. Не держитесь за тех, кто не ценит вас, не становитесь заложниками своих привязанностей. Звезды советуют воспрянуть духом и перестать винить себя в ошибках других. Продолжайте работать над собой и верьте, что упорство приносит свои плоды.

Космический совет: устройте день для себя любимого.

♉ Телец

Ваша потребность получить все и сразу мешает достижению целей. Сделайте паузу, оглянитесь и поймите, что имеете все, что вам необходимо, а остальное приложится позже. Перестаньте извиняться за свои чувства, и поставьте себя на первое место. Не стоит воспоминать о тех, кто был в прошлом, ведь день сулит приятные новые знакомства. Одно из них может стать судьбоносным.

Космический совет: выдохните и сбавьте темп.

♊ Близнецы

Будьте нежнее с окружающими. Не стоит делать резких заявлений, не подумав заранее. Близкие люди рядом – это главный ресурс, который помогает вам пережить трудности, поэтому не стоит ими пренебрегать. На работе – напротив – стоит проявить твердость. Соберитесь и подумайте, чего вам не хватает для того, чтобы карьера пошла в гору.

Космический совет: будьте мягче и тактичнее.

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♋ Рак

Звезды прочат вам вознаграждение за старания. Пришло время получить заслуженное и долгожданное. Для этого стоит прямо говорить о своих желаниях и не идти на поводу у других людей. Никто не вправе пытаться изменить вас или указывать, как стоит поступать. В этот день стоит отказаться от решений серьезных вопросов.

Космический совет: поступайте так, как считаете нужным.

♌ Лев

Любите себя таким, какой вы есть. В бесконечной погоне за идеалом есть риск потерять себя настоящего и впоследствии совершенно не узнать. Тем более, вокруг вас много тех, кто уже восхищается вашими личностными качествами и привлекательностью. Сегодня стоит побаловать себя чем-то приятным и позволить телу отдохнуть.

Космический совет: любите ту версию себя, которой вы являетесь сегодня.

♍ Дева

Пришло время увидеть плоды своих стараний. На работе может ждать повышение, а семья, не исключено, может стать больше на человека. Все зависит от того, чего бы вам хотелось больше. Кстати, о выборе. Будьте осторожны с новыми знакомствами – не все люди являют теми, за кого себя выдают.

Космический совет: принимайте решения с умом.

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♎ Весы

Пришло время превратиться из куколки в настоящую бабочку. Вздохните полной грудью – трудности наконец начали отступать, а вы почти достигли желаемого результата. Ни шагу назад! Идем назначенным курсом, не обращая внимание на то, что мешало вам когда-то. Если столкнетесь со сложной ситуацией, спросите себя: «Что бы сделала бабочка в этот момент?»

Космический совет: пришло время меняться.

♏ Скорпион

Не печальтесь, что надежды и мечты разбиваются вновь. Примите ситуацию такой, какая она есть, и усвойте уроки, которые преподносит вам судьба. Если очень сложно, то стоит не бояться обращаться за помощью к близким. Разрешите себе опереться на тех, кто готов вас поддержать.

Космический совет: не бойтесь обращаться за помощью

♐ Стрелец

Вы пережили период тоски и избавления от багажа прошлого. Во многих отношениях вы чувствуете, что больше не тот, каким были раньше. Перестаньте оценивать ситуацию, бесконечно прокручивая все в голове, а превратите свою боль в силу. Убывающая Луна предрасполагает на честный диалог с самим собой.

Космический совет: все складывается так, как должно.

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♑ Козерог

Ах, эта любовь! Это ведь все, что нам нужно, верно? Впустите ее в свою жизнь, невзирая на неудачи в прошлом. Но только не переусердствуйте: излишняя растрата себя на других людей чревата эмоциональным выгоранием. Поэтому стоит быть осторожнее, говорят звезды.

Космический совет: найдите время для себя в эти выходные.

♒ Водолей

Вселенная хочет для вас только самого лучшего, Водолеи. Сегодня вы можете ожидать, что ваши желания исполнятся, а мечты обретут физическую форму. В такой момент не забывайте, что вы достойны той жизни, о которой грезили. Ничего не бойтесь и доверьтесь импульсам души. Если вас вдруг посетят кажущиеся странными идеи, не спешите их отбрасывать. Звезды подсказывают, что они поведут вас в направлении роста.

Космический совет: чудеса случаются, постарайтесь их не упустить.

♊ Рыбы

Сегодня звезды просят поразмыслить над важностью безусловной любви к себе. Найдите новые способы мотивировать себя. Определите, когда нужно быть мягче к себе, а когда не обойтись без жесткости. Эта несложная рефлексия позволит вам настроиться на нужный лад и преодолеть трудности. Если вас беспокоят вещи и люди, которые будто бы ускользают от вас, задумайтесь: может быть, они на самом деле вам не нужны?

Космический совет: полюбите себя и свои достоинства, и недостатки.

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