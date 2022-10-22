Жизнь продолжается: разведенная Ольга Кабо появилась на публике с мужчиной

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 310

Актеры Ольга Кабо и Сергей Шнырев появились вместе на премьере фильма

Жизнь продолжается: разведенная Ольга Кабо появилась на публике с мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Неужели актриса вдохнула полной грудью и продолжила жить дальше?

Заслуженная артистка России Ольга Кабо, ассоциирующаяся в последнее время с громким разоводом с бизнесменом Николаем Разгуляевым, появилась на премьере фильма «Грозный папа» в компании мужчины. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Ее спутником был актер Сергей Шнырев. Они охотно позировали фотографам, улыбались и держались за руки. 

Издание отмечает, что пара демонстрировала скорее дружеские, а не романтические отношения, поэтому радоваться рано. Шнырев и Кабо однажды снимались в одной картине под названием «Мушкетеры двадцать лет спустя».

Ольга Кабо прожила в браке с Николаем Разгуляевым более 12 лет. После развода актриса смогла отсудить у бизнесмена «копеечные» алименты на общих детей, а после вовсе стало известно, что она хочет получить от экс-супруга половину совместно нажитого имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал истинные причины развода Кабо и Разгуляева.

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