Россиянин умер после удара ножом в турецкой Анталье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 182

По факту случившегося проводится расследование. Задержаны шесть человек.

Россиянин умер после удара ножом в турецкой Анталье

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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В турецкой Анталье скончался гражданин России, получивший ножевое ранение, передает местный телеканал Habertürk. В сообщении уточняется, что трагедия произошла после драки. Между тем, в Генконсульстве РФ, расположенном в регионе, добавили, что детали ЧП все еще выясняются.

«Мы выясняем подробности происшествия. Ждем официальной информации от местных властей», — передает ТАСС цитату из заявления.

Если верить данным Habertürk, вопиющий инцидент случился в уезде Махмутлар. После драки и удара ножом россиянина якобы экстренно госпитализировали, но ранения оказались несовместимы с жизнью — врачи не смогли спасти мужчину.

Из имеющихся данных также следует, что после ЧП турецкие стражи порядка задержали шестерых человек в рамках расследования дела. Их всех доставили в участок для проведения допроса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном ДТП с туристами на западе Турции. Среди пострадавших — 47 человек.

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