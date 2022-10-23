Вакуум заполнят плохие вещи: как «доброта» США разрушает все мировое устройство

«Это будет славная охота», писал классик Редьярд Киплинг и был абсолютно прав: сегодня за выживание нужно бороться. Кто окажется сильнее?

«Америка понад усе!» — лозунг украинских националистов неожиданно проклюнулся в речи госсекретаря США Энтони Блинкена. Причем, смотрите какое место он выбрал для своей речи — Стэндфордский университет, куда он прилетел через всю страну, конферансье — Джеймс Мэттис, бывший глава Пентагона, интервьюер — Кондолиза Райс, сама бывший госсекретарь. И само обсуждение прошло ровно в те дни, когда на другом берегу Тихого Океана, в Пекине, проходил съезд Компартии Китая, где наметили планы на новую пятилетку, назвали ее решающей, и лидер партии, а значит, и лидер страны, Си Цзиньпин заявил, что дальнейший мировой курс должен определяться всеми народами мира, что Китай будет развивать экономику и укреплять армию. И на следующий день госсекретарь США его поправил: мол, все в мире, конечно, равны, но некоторые равнее.

«Для США выбор таков — если мы не будем участвовать в установлении этого порядка, если не будем выступать в этом процессе в роли лидера, то будет два варианта: либо эту роль станет играть кто-то еще, а это вполне может быть и Китай, и опять же делать это он будет, скорее всего, так, что наши интересы и ценности учитываться в полной мере не будут; либо — а это, наверное, сценарий столь же скверный — порядок поддерживать не будет вообще никто. А в этом случае, как правило, возникает вакуум, который могут заполнить плохие вещи», — прокомментировал Энтони Блинкен.

В этих нескольких предложениях отражена вся американская внешняя политика за последние 70 лет. Мир — мол довольно скверная штука, и только у США особая миссия — бороться со всем плохим, за все хорошее. Хорошее для Америки.

Блинкен словно вторит главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю, который на прошлой неделе рассказал, как на самом деле в райском саду Европы до сих пор воспринимают весь остальном мир джунглей. На этой неделе он попытался исправиться, мол, это метафора была про порядок и беспорядок, но получилось еще хуже. Измазал даже братьев украинцев.

Откуда эти образы? Колониальный багаж былого величия не отпускает. У английского классика, эпохи расцвета британской империи — Киплинга, помимо историй о Маугли, есть вполне взрослые рассуждения про «бремя белого человека». Стихотворение, вдохновленное захватом Америкой Филиппин, Пуэрто-Рико и других испанских колоний. Киплинг поощрял захватническую экспансию США и прямым текстом призывал британцев не отставать, призыв потомки белых господ запомнили.

По сути ни одна страна не начинала столько войн за мир, не причиняла столько «добра», сколько Америка и ставшая ее вассалом Англия. Это — крайне удобное оправдание за все те творимые ими по миру беззакония и бесчинства. Их «сад» построен за счет колониального грабежа и удобрен десятками миллионов жертв различных войн. Но исключительность, мессианство, а значит, неподсудность земным законам все списывают.

И вот этой «исключительной» стране брошены вызовы. Сначала Россия не пожелала плясать под дудку Вашингтона и мириться с ролью послушного сырьевого придатка, который за «окорочка Буша» готов распилить стратегические ядерные силы. Теперь Китай подрывает саму основу американского образа жизни. Китай строит социализм, показывает впечатляющие успехи. А если есть альтернатива, может, американский капитализм не так уж и хорош? Может, в нем есть изъяны? Может, маяк на капитолийском холме указывает путь не туда? Вашингтон будет усиленно цепляться за свою гегемонию. Используя малейшие поводы, чтобы уколоть тех, кто посмел бросить вызов.

Вот, казалось бы, малозначительный инцидент — во время съезда китайской компартии, одному из функционеров, Ху Цзиньтао, это бывший председатель КНР, стало нехорошо. Все-таки 79 лет. Его вывели на свежий воздух. Западные агентства раздули: «нынешний председатель Си Цзиньпин так избавляется от несогласных с его узурпацией власти». Но вот Ху Цзиньтао отдышался и вернулся на съезд. Но этого в западной прессе не заметили.

Идет борьба за новое мироустройство, повторим английского классика Редьярда Киплинга: «Это будет славная охота».