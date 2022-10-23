Отметила «политические похороны»: Лиз Трасс попала в «пьяный» скандал после отставки

На посту премьер-министра Великобритании Трасс продержалась лишь 44 дня. Свое решение она объяснила невозможностью выполнить все данные ранее обещания.

Отставка британского премьер-министра Лиз Трасс не стала шоком для многих британцев. Она пробыла на посту лишь 44 дня, а после заявления отметила это событие горячительными напитками.

Как сообщило изданиие Daily Express, сразу после публичного выступления Трасс устроила в квартире на Даунинг-стрит небольшое торжество. Пригласила родственников и помощников и, выпивая алкоголь, отметила событие. Однако повод был вовсе не радостный. Один из помощников рассказал: то, что произошло, настоящая трагедия, ведь Трасс «могла бы стать отличным премьер-министром».

«Я должен сказать, что это абсолютная трагедия. Лиз Трасс должна была стать отличным премьер-министром. Печаль, которую испытывают сотрудники, сродни смерти любимого человека. „Призраки“ — это все, что я могу сказать, объяснить, что я чувствую», — заявил один из помощников Трасс.

К слову, Трасс объявила о своем уходе с поста премьер-министра в минувший четверг. Политик объяснила свое решение невозможностью выполнить все данные обещания. Разговоры о ее отставке ходили не первую неделю.

Так, заняв кресло в сентябре она уволила некоторых британских министров, которые не согласились с ее взглядами. Сначала «под раздачу» попал постоянный секретарь казначейства Том Шолар. Дальше — советник по нацбезопасности Стивен Лавгроув. На днях лишился работы и соратник Квази Квартенг, занимавший пост министра финансов. Кто станет новым премьер-министром пока неизвестно. Однако уже есть кандидаты.

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