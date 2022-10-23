Неуправляемый занос: погрузчик сбил людей на складе в Подмосковье

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 498

В сети обсуждают видео с моментом заноса погрузчика на складе в Подмосковье

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; ВКонтакте / Подслушано в Королёве | ПВК

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Дата происшествия неизвестна. Официальных комментариев от компании пока не поступало.

В сети распространилось видео с инцидентом, предположительно, на подмосковном складе Wildberries в деревне Коледино под Подольском. На записи видно, что погрузчик с несколькими прицепленными тележками на полной скорости сбил двух человек.

Также заметно, что телеги, управляемые водителем погрузчика, на повороте резко заносит, а после этого они врезаются в людей. Работники, ничего не подозревая, не успели среагировать. В один момент их отбросило на стоявшие рядом контейнеры. О состоянии пострадавших не сообщается. Официальные комментарии от компании пока не поступали. Более того, дата происшествия неизвестна.

Похожий случай произошел в автосервисе Камчатки. Мужчина лишился обеих ног после наезда машины. По версии следствия, женщина выполняла маневр, однако не позаботилась о безопасности окружающих. Уголовное дело было направлено в мировой суд. Пострадавший подал гражданский иск в суд на сумму более пяти миллионов рублей. Самое неожиданное, что работник автосервиса подсказывал ей жестами, куда нужно двигаться, однако избежать трагедии не удалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали смертельного ДТП с мамой и сыном в Москве.

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