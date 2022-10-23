Пытался бежать: очевидцы раскрыли детали смертельного ДТП с мамой и сыном в Москве

По словам очевидцев, виновник аварии двигался на авто со скоростью не менее 100 км/ч. Спасти несчастных не представлялось возможным.

Водитель, сбивший мать с ребенком на западе столицы, пытался покинуть место ДТП. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

«С самого начала пытался скрыться: вышел из машины и убежал. Первый раз его поймали. Мой друг помог задержать его, потом уже приехала полиция», — сообщил один из свидетелей.

Также он добавил, что когда на место происшествия вызывали медиков, женщина, попавшая под машину, была уже мертва, в то время как пульс ребенка еще прощупывался. О смерти мальчика сообщили уже из машины скорой помощи.

Очевидцы отметили, водитель был пьян настолько, что поначалу не понял, что кого-то сбил. Притормозила подозреваемого в совершении преступления припаркованная машина, в которую он врезался после того, как сбил пешеходов. Скорость, с которой двигался мужчина на авто, была не менее 100 км/ч, подчеркивали очевидцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как внедорожник влетел в полицейскую машину.