Пытался бежать: очевидцы раскрыли детали смертельного ДТП с мамой и сыном в Москве

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 577

Виновник смертельного ДТП в Москве с матерью и сыном пытался сбежать

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам очевидцев, виновник аварии двигался на авто со скоростью не менее 100 км/ч. Спасти несчастных не представлялось возможным.

Водитель, сбивший мать с ребенком на западе столицы, пытался покинуть место ДТП. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

«С самого начала пытался скрыться: вышел из машины и убежал. Первый раз его поймали. Мой друг помог задержать его, потом уже приехала полиция», — сообщил один из свидетелей.

Также он добавил, что когда на место происшествия вызывали медиков, женщина, попавшая под машину, была уже мертва, в то время как пульс ребенка еще прощупывался. О смерти мальчика сообщили уже из машины скорой помощи.

Очевидцы отметили, водитель был пьян настолько, что поначалу не понял, что кого-то сбил. Притормозила подозреваемого в совершении преступления припаркованная машина, в которую он врезался после того, как сбил пешеходов. Скорость, с которой двигался мужчина на авто, была не менее 100 км/ч, подчеркивали очевидцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как внедорожник влетел в полицейскую машину.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 октября

Последние новости

9:16
Си Цзиньпин переизбран на третий срок генсеком Компартии КНР
9:01
ВСУ убили мирного жителя ДНР при очередной атаке
8:49
Рублевые качели: стоит ли готовиться к «американским горкам» национальной валюты
8:35
Униженные и оскорбленные: в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин
8:19
Борцы за киевский режим готовят провокацию с «грязной бомбой» на Украине
8:08
Евлампий Зимоуказатель: почему 23 октября нельзя надевать серьги и кольца

Сейчас читают

«Такое встречается очень редко»: говорящая с умершим сыном Асель Аскар раскрыла причину трагедии
Новые жуткие факты: зачем боевики «Азова»* расстреливали мирных жителей на «Азовстали»
Непроходящая зависимость и больной мозг: куда пропал победитель «Евровидения-2009» Рыбак
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика