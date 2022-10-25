Их борьба: Зеленскому предложили перевести украинский алфавит на латиницу

Граждане Украины собирают подписи за эту идею.

Жители Незалежной почувствовали себя наследниками Древнего Рима. Во всяком случае, на сайте президента Украины Владимира Зеленского они требуют перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу.

Автор текста говорит, что причин так поступить достаточно, отмечает «Российская газета». Впрочем, пока за петицию проголосовали несколько десятков человек, а чтобы на нее обратил внимание президент нужно 25 тысяч. Чуть популярнее оказалась идея перевести с русского на украинский всю научно-техническую литературу.

Несогласные с такими идеями рискуют оказаться в фильтрационном лагере по примеру блогера, который этим летом защищал русский язык. Житель из Харькова столкнулся на западе Украины с огромным количеством неадекватно реагирующих на русскую речь людей. За необидное мнение, которое он выразил в соцсети, блогер был обвинен в «зраде» и пропаганде «русского мира», по итогу оказавшись в руках сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, как представитель генсека ООН раскритиковал секретаря СНБО Украины Данилова за слова о русском языке.