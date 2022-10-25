Их борьба: Зеленскому предложили перевести украинский алфавит на латиницу

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На сайте президента Украины Зеленского появилась петиция о переводе украинского алфавита на латиницу

Фото, видео: www.globallookpress.com /Pascal Deloche; 5-tv.ru

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Граждане Украины собирают подписи за эту идею.

Жители Незалежной почувствовали себя наследниками Древнего Рима. Во всяком случае, на сайте президента Украины Владимира Зеленского они требуют перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу.

Автор текста говорит, что причин так поступить достаточно, отмечает «Российская газета». Впрочем, пока за петицию проголосовали несколько десятков человек, а чтобы на нее обратил внимание президент нужно 25 тысяч. Чуть популярнее оказалась идея перевести с русского на украинский всю научно-техническую литературу.

Несогласные с такими идеями рискуют оказаться в фильтрационном лагере по примеру блогера, который этим летом защищал русский язык. Житель из Харькова столкнулся на западе Украины с огромным количеством неадекватно реагирующих на русскую речь людей. За необидное мнение, которое он выразил в соцсети, блогер был обвинен в «зраде» и пропаганде «русского мира», по итогу оказавшись в руках сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, как представитель генсека ООН раскритиковал секретаря СНБО Украины Данилова за слова о русском языке.

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