Хвостатые соревнования: блогер проводит Олимпийские игры среди белок

Для пушистых построена целая полоса препятствий, пройдя которую можно получить орех.

Олимпийские игры среди белок устроил в сети один из блогеров. Спортивные соревнования для пушистых зверьков он проводит во дворе своего дома.

Для этого построена целая полоса препятствий, где белки могут проявить свое умение в беге, прыжках и сообразительности. Ну, а лучшими призами для них конечно же стали орехи.

Правда, без беличьих скандалов не обошлось: все как в настоящем спорте. Одного хвостатого спортсмена пришлось дисквалифицировать за употребление допинга в виде грецких орехов.

Ранее 5-tv.ru показывал, как водоплавающий дикий кабан навел шороху в Выборге.