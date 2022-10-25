Хвостатые соревнования: блогер проводит Олимпийские игры среди белок

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Блогер устроил Олимпийские игры среди белок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Для пушистых построена целая полоса препятствий, пройдя которую можно получить орех.

Олимпийские игры среди белок устроил в сети один из блогеров. Спортивные соревнования для пушистых зверьков он проводит во дворе своего дома.

Для этого построена целая полоса препятствий, где белки могут проявить свое умение в беге, прыжках и сообразительности. Ну, а лучшими призами для них конечно же стали орехи.

Правда, без беличьих скандалов не обошлось: все как в настоящем спорте. Одного хвостатого спортсмена пришлось дисквалифицировать за употребление допинга в виде грецких орехов.

Ранее 5-tv.ru показывал, как водоплавающий дикий кабан навел шороху в Выборге. 

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