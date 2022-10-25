Не Горох: брат Моисеева раскрыл личности наследников имущества певца

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 110

Брат Моисеева обвинил в присвоении имущества певца домработницу и соседа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Проживающий в Канаде Маркс Толкач заявил, что знаменитый артист при жизни попал в лапы «организованной мафии».

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, обвинил в присвоении имущества покойного певца его домработницу, уборщицу и соседа. Он признался, что узнал об этом из телевизора.

«Мне еще стала известна информация с телевидения, что якобы Борис написал завещание на домработницу, на уборщицу и на соседа. Завещал им свои материальные средства… Так что это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата», — заявил Толкач в комментарии 5-tv.ru.

Известно, что родственник Моисеева прямо обвиняет в его смерти директора исполнителя Сергея Гороха. По версии Толкача, помощник певца сделал все, чтобы свести его в могилу с целью завладения деньгами и имуществом.

В свою очередь Горох на днях прокомментировал нападки на него со стороны брата артиста. Он заявил, что не намерен лично выяснять отношения с Толкачем, и намекнул, что, по его мнению, у того проблемы с головой.

Кроме брата заслуженного артиста РФ, претензии на наследство Моисеева недавно заявил шоумэн Стас Барецкий. Он назвал себя внебрачным сыном умершего певца и политика Валерии Новодворской, также ныне покойной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что домработница Бориса Моисеева пролила свет на таинственную смерть певца.

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