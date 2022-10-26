Крыша горящего склада в Петербурге частично обрушилась

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 163

Тушением мощного пожара, который распространился на 12 тысяч квадратных метров, спасатели занимаются уже несколько часов.

Фото, видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крыша горящего склада в Колпинском районе Санкт-Петербурга частично обрушилась вслед за одной из стен. Об этом сообщили представители МЧС. В настоящее время на месте продолжают работать спасатели. Огонь удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров.

«Крыша горящего склада обрушилась на площади девять тысяч квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Точная причина случившегося устанавливается. Как отметил замруководителя ГУ МЧС России по Северной столице Игорь Титенок, в результате пожара пострадавших и погибших нет.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика