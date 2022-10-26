Пить или не пить: почему вода «для детей» может привести к летальному исходу

В России зафиксированы случаи, когда после питья «особой» воды, у малышей начинались страшные аллергии. Виной всему — опасные примеси. Но откуда они в якобы стерильной воде?

Даже абсолютно легальная продукция, купленная в магазине, может оказаться смертельно опасной. В Ижевске четырехлетний ребенок, выпив детской воды, получил тяжелейший отек. Экспертиза показала, что в жидкости плавали не только микроэлементы, но и живые организмы, а также токсичные примеси. Как выяснил корреспондент «Известий», проблема массовая. Артур Ишпулатов купил воду для детей нескольких брендов и сдал ее в лабораторию.

Пить или не пить?

За родниковой водой Лейсан Салимова ездит за семь километров от дома. От покупной отказалась, когда у сына началась аллергия.

«Именно при употреблении воды вот этой бутилированной, в магазине купленной, у него тут же случился отек. То есть он ничего больше не ел, не пил. Именно попив воду, у него случился отек глаз», — пояснила женщина.

Врачи диагностировали у четырехлетнего ребенка аллергию на примеси, которых не должно быть в воде, тем более предназначенной для детей. После многочисленных жалоб на детскую воду активисты, из объединения потребителей купили три десятка бутылок и сдали на экспертизу. Оказалось, помимо воды — там и правда много чего лишнего.

«Было два вида нарушения. Первое касалось содержания тех или иных веществ. И по этим показателям был, скажем так, выход из нормы. То есть где-то было больше одних веществ, где-то было больше других. А второй показатель — это микробиология. Наличие определенного количества бактерий», — заметил руководитель ОПИ Олег Павлов.

В большинстве проб превышено содержание кальция, фторид-ионов и даже серебра. А в четырех из пяти бутылок нашли энтерококки. Эти бактерии приводят к перитониту и менингиту. Хотя, казалось бы, требования к детской воде должны быть куда жестче, чем к обычной.

«Общая минерализация детской воды гораздо ниже. То есть содержание минералов в детской воде должно быть ниже, чем во взрослой. Плюс есть некоторые элементы, в том числе литий, которые опасны для развития центральной нервной системы. И в дальнейшем могут быть нарушения развития головного мозга.», — уверена диетолог Наталья Круглова.

Мы решили провести свой эксперимент с детской водой из разных магазинов. В лабораторию привезли шесть бутылок с водой. На каждой маркировка — детская. Для чистоты эксперимента мы обезличили все бутылки. И каждой присвоили свой номер для того, чтобы провести анализ на содержание серебра, ртути, хлороформа, лития и фтора.

Наш эксперимент тоже показал, в детской воде превышено содержание инородных веществ. В одной из бутылок — слишком много ионов серебра. Драгметалл используют в качестве консерванта.

«Как правило, серебро влияет на костную систему и кроветворную систему. Любой избыток или недостаток микроэлемента», — подчеркнула замруководителя испытательной лаборатории Людмила Викулова.

А ведь покупая детскую воду родители рассчитывают — уж она точно должна строго контролироваться. Но выходит, по бутылкам разливают все из одного крана. И надпись «для детей» — маркетинговый ход, чтобы покупали больше. Как и герои из мультиков на упаковке.

«У людей в головах нет понятия, что есть ГОСТ. И люди знают, что есть очень много разных брендов, которые могут обманывать. Которые могут делать недоброкачественную продукцию. И они для себя находят другие ориентиры. То есть как раз-таки пометочка „специально для детей“», — заявил специалист по стратегическому маркетингу Дмитрий Мо.

Получив результаты экспертизы, активисты обратились в Совет Федерации. Теперь уже сенаторы просят Роспотребнадзор разобраться с обманом вокруг «детской воды». Чтобы в стране было как можно меньше случаев, как у Лейсан Салимовой из Ижевска, которая после аллергии у сына бойкотирует воду из магазина.