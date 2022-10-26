Офисная спячка: на какую болезнь указывает дневная сонливость на работе

Непреодолимое желание спать днем и приступы внезапного засыпания на рабочем месте являются симптомами нарколепсии.

Дневная сонливость не так страшна, если накануне человек просто поздно лег спать или плотно поужинал перед сном. А вот преследующее желание «отключиться», чтобы прикорнуть на пару минут, игнорировать не стоит. Оно указывает на серьезное заболевание нервной системы, сообщила газета aif.ru.

Речь идет о нарколепсии. Патологическое желание спать, которое проявляется приступами внезапного засыпания, слабостью и галлюцинациями, — явление достаточно редкое, поясняет психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко. Это расстройство, при котором нарушаются процессы бодрствования и сна. Сонливость в этом случае является «тревожным звоночком», что мозг не может справиться с проблемой.

«Было доказано, что если рассматривать пик патологии, то начало ее приходится на возраст около 15 лет, второй пик может встречаться в возрасте около 35 лет», — пояснила доктор Колесниченко.

Назвать точные причины, которые вызывают такой сбой, ни врачи, ни ученые пока не в силах. Однако им удалось выявить негативные факторы-триггеры. В их числе: травмы головы, острый фарингит, вирусные инфекции и наследственность.

Распознать нарколепсию можно, если знать определенные особенности в поведении, которые сопровождают это состояние. На фоне постоянного желания спать появляются проблемы с вниманием. Стараясь преодолеть дневную сонливость, человек совершает те или иные действия, которые при этом не осознает. Люди, которые страдают от нарколепсии, не могут нормально высыпаться ночью. У них также развивается сонный паралич — состояние, когда человек на непродолжительное время теряет способность двигаться. И, наконец, галлюцинации. В сознании возникают яркие образы, звуки. Они сопровождают человека при пробуждении и при засыпании.

Нарколепсия — опасное состояние для жизни, особенно в ситуациях, требующих максимальной концентрации внимания. Игнорирование патологии приводит к запущенным формам, развитию тревожных расстройств, депрессии.

Определить заболевание нервной системы можно с помощью полисомнографии, теста множественной задержки сна, а также лабораторной диагностики. Врачи советуют проверить показатели человеческого лейкоцитарного антигена (HLA).

На этапе лечения в обязательном порядке проводится медикаментозная и поведенческая коррекция. В первом случае назначаются психостимулирующие препараты, чтобы сохранить необходимый уровень бодрствования. В качестве поведенческой терапии специалисты рекомендуют планировать эпизоды дневного сна. Это поможет снять сонливость и справляться с рабочими задачами днем.

Ранее 5-tv.ru писал, почему человек дергается во сне и чем это опасно.