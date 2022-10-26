США заявили о получении от РФ уведомления о стратегических учениях

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 185

Представитель Пентагона Райдер: РФ уведомила США о проведении учений ядерных сил

США заявили о получении от РФ уведомления о стратегических учениях

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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В американском оборонном ведомстве считают необходимым поддерживать связи между министрами обороны стран.

Уведомление о планах по проведению учений своих стратегических сил получили Штаты от России. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Да, США были поставлены в известность», — сказал Райдер, отвечая на вопрос об учениях «Гром».

По словам представителя оборонного ведомства США, уведомление Россия направила в рамках выполнения своих обязательств по контролю над вооружениями. Райдер добавил, что это ежегодные учения РФ и отметил, что американская сторона продолжит следить за российскими маневрами.

Представитель Пентагона подчеркнул, что администрация США считает важным поддерживать связи между министрами обороны Сергеем Шойгу и его коллегой Ллойдом Остином, но не уточнил, когда они вновь смогут встретиться.

«И хотя у меня нет какой-либо информации, касающейся возможных в будущем разговоров, и я не буду рассуждать на эту тему, мы, безусловно, хотим сохранять открытым такой канал связи», — пояснил пресс-секретарь Пентагона.

Перед этим глава Минобороны США Ллойд Остин заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что в Вашингтоне отвергают предупреждения РФ относительно Киева. Кроме того, он подтвердил непоколебимую поддержку Штатов в вопросе противостояния спецоперации России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую жалобу в отношении США направили в Совбез ООН.

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