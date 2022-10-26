«Наша банда!» — Медведева впервые показала лица старших сыновей

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 448

Наталия Медведева впервые показала лица старших сыновей

«Наша банда!» — Медведева впервые показала лица старших сыновей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Многодетная мать привыкла хранить личную жизнь за семью печатями, но на днях она кардинально поменяла свое мнение.

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева недавно стала многодетной мамой. В июле актриса родила третьего мальчика. Личную жизнь звездная мама хранит за семью печатями — не показывает сыновей, а третью беременность и вовсе скрывала от начала и до рождения малыша.

Однако на днях Наталия Медведева решила приоткрыть завесу тайны и впервые показала старших сыновей. В личном блоге она опубликовала серию снимков с семейной прогулки. На них запечатлены счастливые мальчишки: семилетний Илья и четырехлетний Тимофей. Ребята резвились с папой, звездой КВН Александром Коптелем.

Актриса поделилась кадрами с семейного похода в циркАктриса поделилась кадрами с семейного похода в цирк. instagram* / natalymedvedeva

Как поделилась с подписчиками актриса, на минувших выходных вся семья ходила в цирк. Младшего сына оставили дома.

«Наша банда, правда не вся. Ходили в цирк на Цветном в субботу, самого маленького члена семьи оставили дома. Просто в восторге! И мы и дети. Все-таки цирк переносит в детство — автоматически! Какая-то магия», — рассказала Наталия Медведева и пообещала поклонникам, что в будущем будет чаще показывать членов семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда сериала «Кухня» Сергей Епишев скрывал брак и годовалую дочь.

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