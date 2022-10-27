Не пил, но промилле есть: из-за какой болезни в организме вырабатывается спирт

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 873

Диетолог Барредо назвала выделение спирта в организме признаком синдрома пивоварни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lutz Wallroth; 5-tv.ru

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Существует необычное заболевание, из-за которого в человеческом организме выделяется лишнее количество спирта. Об этом заявила диетолог-эндокринолог Алена Барредо. По ее словам, редкая болезнь называется синдром пивоварни.

«Появляется большое количество грибов из рода сахаромицетов, эти грибы перерабатывают углеводистую пищу (хлеб или определенные овощи) в этанол. То есть, в алкоголь. При этом функция печени у таких пациентов снижена, поэтому переработка алкоголя идет медленнее и хуже», — сообщила она в беседе с 5-tv.ru.

Барредо отметила, что помимо обычной миссии, у печени нарушена работа детоксикационной функции, поэтому пациенты с синдромом пивоварни чувствуют усталость и вялость, свойственные похмелью. Еще человек с таким заболеванием страдает от вздутия кишечника и часто пребывает в раздраженном состоянии.

«Лечение этого заболевания заключается в снижении количества потребляемых углеводов. Это убрать все сладости, мучное, крахмал, картофель и корнеплоды. Работать с нормальной флорой кишечника, заселять хорошие микробиоты кишечника и уменьшать количество этих грибов», — рассказала диетолог-эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как понять, что следующая рюмка спиртного может стать смертельной.

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