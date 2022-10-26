«Вплоть до применения оружия»: готов ли Вашингтон к эскалации с Россией

Ситуация опасная, поэтому США задействуют все структуры, включая ООН и другие международные организации. Как могут развиваться события?

Вашингтон не планирует воевать с Российской Федерацией, несмотря на то, что готовится ввести на Украину 101-ую дивизию США «Кричащие орлы». Такое мнение выразил политолог Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru. По словам эксперта, американские военные получают задачи от президента США.

«Я бы сказал, что официально Вашингтон не готов к войне с Россией, а реально готовится к боевым действиям, в том числе и к вводу войск. Поводом для этого должно быть использование „грязной бомбы“ киевским режимом. Как только происходит подобная провокация, тут же начинается ввод американских войск, либо вплоть до применения тактического ядерного оружия, даже американского, или возможна передача тактического оружия под контролем американцев Украине», — сказал Кнутов.

Политолог отметил, что ситуация очень опасная, поэтому задействованы все структуры, включая ООН и другие международные организации. Собеседник добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с министрами обороны США, Франции, Великобритании и Турции выразил озабоченность текущей обстановкой. Политолог считает, что в ближайшее время американцы могут укрепиться с западных границ Украины.

«Они уже собирают достаточно серьезную группировку в Румынии, Польше и Прибалтике. Вообще поставлена задача — развернуть вдоль границ с Россией 300 тысяч человек сил быстрого реагирования. Накопление идет достаточно быстро и угроза этого вполне серьезна», — заключил специалист.

Информация о готовности «Кричащих орлов» войти на Украину в случае военной эскалации с Россией появилась несколько дней назад. Официально Штаты заявляли, что американские солдаты не принимают участия в боевых действиях на территории Незалежной.

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