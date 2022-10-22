CBS News: американская дивизия «Кричащие орлы» готова войти на Украину
Власти США не раз говорили, что их солдаты не станут участвовать в украинском конфликте, но кое-кто не прочь пролить кровь своих военнослужащих.
Фото: www.globallookpress.com / Timothy L. Hale
Штаты перебросили в Европу 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях, сообщает CBS News. Уточняется, что ее командир готов зайти на украинскую территорию, несмотря на утверждение Белого дома о том, что американские солдаты не принимают участия в боевых действиях там.
«101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США», — передает источник.
В материале отмечено, что командир не единожды сообщал журналистам о готовности солдат перейти границу Украины в случае военной эскалации или атаки стран Североатлантического альянса. По данным телеканала, в дивизии числятся более четырех тысяч военнослужащих, размещенных на румынской территории.
Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов в конце февраля. В результате проведенных референдумов в состав России добровольно вошли четыре региона — Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему украинские боевики жестоки к российским журналистам.
- 22 окт
- Бойцы ВДВ уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
- 22 окт
- Герои спецоперации: в Минобороны рассказали о подвигах российских солдат
- 22 окт
- Приходько требует признать Потапа и Каменских угрозой нацбезопасности Украины
- 21 окт
- Удары «Искандера» и экипажей Ка-52: лучшее видео из зоны СВО за сегодня
- 21 окт
- Выжившая журналистка об обстреле Антоновского моста ВСУ: «Была колонна мирных»
- 21 окт
- «Будет полностью разрушена»: Зеленский планирует теракт на Каховской ГЭС
- 21 окт
- Вооруженные силы РФ наступают на Артемовск
- 21 окт
- Подтвержденный расчет «Града»: Милонов рассказал про убитых им бойцов ВСУ
- 21 окт
- Нет неприкасаемых: политолог объяснил жестокость ВСУ к журналистам РФ
- 21 окт
- «Сидите дома»: самая сильная женщина РФ Оксана «Скала» хочет воевать за мужчин
Читайте также
85%
-0.30 59.84
-0.60
Нашли ошибку?