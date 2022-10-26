«Сковородой по голове»: за что Марку Захарову досталось от Олеси Железняк

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 224

Олеся Железняк вспомнила случай на сцене с участием Марка Захарова и чугунной сковороды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Актриса до сих пор с улыбкой вспоминает о просьбе режиссера ударить его по голове чугунной сковородой.

Актриса театра и кино Олеся Железняк начала свою работу с легендарным режиссером Ленкома Марком Захаровым со студенчества. Она тепло вспоминает своего наставника, который был не только требовательным учителем. Марк Анатольевич всегда уважительно относился ко всем своим ученикам. Всех знал в лицо и всегда обращался по имени и отчеству.

В интервью с ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко Олеся Железняк не удержалась и рассказала про один смешной случай с Марком Анатольевичем, который произошел с ней на втором курсе на сцене Ленкома.

«Мы делали отрывок из „Ромео и Джульетты“. Я была кормилицей. Но мы делали не то, что в пьесе, а то, что за. Как будто бы на кухне готовится свадьба. Готовится праздник, а за кулисами кормилица собирает всех поварят, и дает всем задание. Я, собственно, исполняла кормильцу. Пришел Марк Анатольевич. Мы готовились к экзамену. Этот отрывок был отобран и у нас там была большая сковорода. И он говорит: „Можете, Олеся Владимировна, ударить меня так по голове сковородой?“ Я помню, что у меня было такое оцепенение. <…> Я в какой-то такой соляной столб превратилась», — смеется актриса.

Но режиссер был настроен серьезно. Захаров взял чугунную сковороду и показал место на голове, куда можно безопасно для здоровья ударить.

«Он (Марк Захаров. — прим. ред.) берет и говорит: «Знаете, тут есть такое место… И он берет и дает себе по голове, то есть по ней можно ударять. Вот ударьте, Олеся Владимировна. Вот я помню, что я его несколько раз ударяла большой чугунной сковородой», — призналась Железняк.

Полную видеоверсию интервью с актрисой Олесей Железняк смотрите на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Ленком» готовится праздновать 95-летие.

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