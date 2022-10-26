Песков: РФ продолжит информировать общественность об угрозе «грязной бомбы»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 53

У России есть основания подозревать Киев о готовящейся диверсии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face; Пресс-служба правительства РФ

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Россия продолжит информировать мировую общественность об угрозе применения «грязной» бомбы Украиной. Главная цель — воспрепятствовать безответственному поведению Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжим информировать мировую общественность, чтобы побудить их к воспрепятствованию такого безответственного поведения киевского режима», — отметил он в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь пояснил, что шаги в этом направлении будут приниматься энергичные, так как страна обладает соответствующей информацией о подготовке диверсии.

«Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения грязной бомбы со стороны Украины. Мы обладаем информацией, что на Украине идет подготовка к террористической диверсии», — заверил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявления США подтверждают опасения о сценарии с «грязной бомбой» на Украине. 

 

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