Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 96

Польские наемники Киева расстреляли боевиков «Правого сектора»* из-за нежелания идти в атаку

Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Иностранные солдаты не выдержали давления и постоянного проталкивания под огонь со стороны киевского режима.

Наемники из Польши, воюющие на стороне Киева, убили нескольких бойцов экстремистской организации «Правый сектор»*. Боевики пытались силой заставить поляков наступать на Кременском направлении в Донбассе. О произошедшем в беседе с РИА Новости рассказал полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, знакомый с ситуацией на Кременском направлении.

По его словам, после нескольких неудачных попыток атаки польские наемники отказались в очередной раз напрасно испытывать судьбу. Многие иностранные наемники недовольны тем, что в первых рядах должны находиться бойцы территориальной обороны. А в итоге в качестве пушечного мяса Киев «пихает» наемников.

В данном случае начальство воспользовалась уже знакомым методом — прессингом со стороны националистских батальонов. Но давление привело к иному исходу.

«Часты разборки с нацистами, ведь они заставляли наемников идти наравне с тербатами. В этот раз также на разбор приехали представители „Правого сектора“*. По нашим данным, поляки частично „утилизировали“ любителей Бандеры», — пояснил полковник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тысячи наемников организовывают укрепительные районы в Запорожье.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.

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