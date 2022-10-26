Нарушения или подделка: Жорин о том, как брат Моисеева может оспорить завещание

Маркс Толкач уверен, что его знаменитого родственника заставили написать фиктивное завещание в пользу посторонних людей.

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, как старший брат покойного артиста Бориса Моисеева может оспорить его завещание.

Проживающий в Канаде 83-летний Маркс Толкач уверен, что певец перед смертью все же составил документ, однако вместо родных включил туда домработницу, уборщицу и соседа. В интервью 5-tv.ru родственник Моисеева назвал их «организованной мафией», которая окружала его брата в последние годы жизни и воспользовалась его немощью, чтобы записать на себя имущество и деньги. Аналогичные претензии Толкач предъявляет и директору покойного певца Сергею Гороху.

По словам Жорина, завещание может быть признано недействительным, если при его нотариальном удостоверении были допущены нарушения, например, не была соблюдена тайна завещания. Документ также признается недействительным, если в момент его составления завещатель не осознавал своих действий, либо если подпись в нем подделана.

«Если будет установлено, что завещание является недействительным, наследство переходит наследникам по закону», — подчеркнул Жорин.

Решает суд

Может ли Маркс Толкач доказать, что его брат составлял завещание в невменяемом состоянии? Отвечая на этот вопрос, звездный адвокат отметил, что вопрос вменяемости в момент составления завещания рассматривается в суде и проверяется путем назначения экспертизы по медицинским документам.

«Чтобы проверить, может ли человек составить завещание, проводится специальное медицинское освидетельствование, по результатам которого устанавливается состояние здоровья наследодателя и его способность составить завещание», — пояснил Жорин.

Он добавил, что нотариус предварительно делает запросы в медучреждения и выясняет, состоит ли человек на учете психоневрологическом и наркологическом диспансере. Кроме того, сам наследодатель может пройти медицинское освидетельствование и предоставить нотариусу справку о том, что он осознает свои действия и может составить завещание.

Если есть сомнения в подлинности завещания, необходимо сделать запрос нотариусу, который его заверял. Как пояснил Жорин, документ должен быть составлен на нотариальном бланке в двух экземплярах, один из которых хранится у нотариуса. Кроме того, сведения о завещании вносятся в Единую информационную систему нотариата (ЕИС).

Зачастую, по словам адвоката, мошенники втираются в доверие к своим жертвам, в первую очередь, пожилым гражданам, чтобы те составили на них завещание. И оспорить такие документы в суде очень сложно, отметил Жорин.

Как оформляется завещание

По словам звездного адвоката, к оформлению завещания нужно подходить со всей серьезностью. Человек, желающий его составить, должен прийти в нотариальную контору либо в силу физических особенностей вызвать нотариуса на дом.

Если услуги нотариуса недоступны, удостоверить завещание может иное лицо. Например, если завещатель находится в больнице, то заверить документ может главный или дежурный врач, проходит армейскую службу — начальник воинской части, пребывает в местах лишения свободы — начальник исправительного учреждения. Составить же завещание может любой дееспособный человек.

Сам документ обязательно должен быть составлен в письменной форме и удостоверен нотариусом. Важно, чтобы на нем было указано место и дата составления. Специальных требований к самому тексту не предъявляется.

«В чрезвычайных обстоятельствах человек может изложить свою последнюю волю, написав завещание от руки на листе бумаги в присутствии двух свидетелей. Однако после прекращения чрезвычайных обстоятельств в течение месяца необходимо удостоверить завещание у нотариуса, иначе оно потеряет юридическую силу и станет недействительным», — предупредил Жорин.

Есть нюансы

Объектом завещания может быть недвижимое и движимое имущество, права на интеллектуальную собственность. По словам адвоката, с недавнего времени в завещаниях стали указывать логины и пароли от криптокошельков, а также пароли от аккаунтов социальных сетей.

При этом нельзя завещать права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя — например, право на пенсию или получение алиментов.

«Важно, чтобы была соблюдена тайна завещания. Нельзя, чтобы при составлении завещания и его удостоверении находился наследник, в пользу которого составляется завещание. Это может являться основанием для признания завещания недействительным», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что завещателям пожилого возраста и имеющим заболевания желательно пройти медосвидетельствование и подтвердить, что здоровье позволяет им составить завещание.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин в комментарии 5-tv.ru высказался о возможных наследниках одинокого Бориса Моисеева.